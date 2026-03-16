Estudantes de MS pedem mais tecnologia, esportes e aulas prÃ¡ticas em 'escola do futuro'

Estudantes de Mato Grosso do Sul querem uma escola mais conectada à tecnologia, com aulas práticas e mais atividades esportivas. A conclusão faz parte de um levantamento com cerca de 45 mil respostas de alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, realizado pelo Ministério da Educação em parceria com o Itaú Social, Conselho Nacional de Secretários de Educação e a União dos Dirigentes Municipais de Educação.

Entre os estudantes do 6º e 7º anos, 43% disseram querer mais atividades com tecnologia e mídias digitais. Já entre os alunos do 8º e 9º anos, o índice é de 40%. As práticas esportivas também aparecem entre as preferências, com 41% das respostas dos mais novos e 39% dos mais velhos, além de aulas com projetos práticos, o chamado “mão na massa”.

Outro destaque do levantamento é o interesse por atividades fora da sala de aula. Cerca de 40% dos estudantes do 6º e 7º anos e 45% dos do 8º e 9º anos afirmaram que passeios, visitas e outras experiências externas ajudam no aprendizado.

A pesquisa também apontou diferenças na percepção dos alunos sobre o ambiente escolar. Entre os estudantes do 6º e 7º anos, 72% afirmaram ter pelo menos um adulto na escola em quem confiam, enquanto entre os do 8º e 9º anos o índice cai para 62%. A sensação de bem-estar na escola também diminui entre os mais velhos.

Apesar disso, a convivência entre colegas segue como um dos pontos mais positivos do ambiente escolar. Segundo o levantamento, 83% dos alunos do 6º e 7º anos e 81% dos estudantes do 8º e 9º anos afirmaram gostar de estar com os amigos na escola.

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