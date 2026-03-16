Menu
Menu Busca terÃ§a, 17 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Rota Celulose Mar26 Capa
EducaÃ§Ã£o

Estudantes de MS pedem mais tecnologia, esportes e aulas prÃ¡ticas em 'escola do futuro'

Levantamento com 45 mil estudantes aponta interesse por tecnologia, atividades prÃ¡ticas e experiÃªncias fora da sala de aula

16 marÃ§o 2026 - 16h38Vinicius Costa
Aula Escola Estadual Lucia MartiAula Escola Estadual Lucia Marti  

Estudantes de Mato Grosso do Sul querem uma escola mais conectada à tecnologia, com aulas práticas e mais atividades esportivas. A conclusão faz parte de um levantamento com cerca de 45 mil respostas de alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, realizado pelo Ministério da Educação em parceria com o Itaú Social, Conselho Nacional de Secretários de Educação e a União dos Dirigentes Municipais de Educação.

Entre os estudantes do 6º e 7º anos, 43% disseram querer mais atividades com tecnologia e mídias digitais. Já entre os alunos do 8º e 9º anos, o índice é de 40%. As práticas esportivas também aparecem entre as preferências, com 41% das respostas dos mais novos e 39% dos mais velhos, além de aulas com projetos práticos, o chamado “mão na massa”.

Outro destaque do levantamento é o interesse por atividades fora da sala de aula. Cerca de 40% dos estudantes do 6º e 7º anos e 45% dos do 8º e 9º anos afirmaram que passeios, visitas e outras experiências externas ajudam no aprendizado.

A pesquisa também apontou diferenças na percepção dos alunos sobre o ambiente escolar. Entre os estudantes do 6º e 7º anos, 72% afirmaram ter pelo menos um adulto na escola em quem confiam, enquanto entre os do 8º e 9º anos o índice cai para 62%. A sensação de bem-estar na escola também diminui entre os mais velhos.

Apesar disso, a convivência entre colegas segue como um dos pontos mais positivos do ambiente escolar. Segundo o levantamento, 83% dos alunos do 6º e 7º anos e 81% dos estudantes do 8º e 9º anos afirmaram gostar de estar com os amigos na escola.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul
EducaÃ§Ã£o
UEMS divulga lista de selecionados para cursinho preparatÃ³rio gratuito
MS lança coletânea inédita para alfabetização de crianças indígenas Guarani-Kaiowá
EducaÃ§Ã£o
MS lanÃ§a coletÃ¢nea inÃ©dita para alfabetizaÃ§Ã£o de crianÃ§as indÃ­genas Guarani-KaiowÃ¡
Mato Grosso do Sul abre inscrições para vagas do Programa de Estágio MS Multiplica
EducaÃ§Ã£o
Mato Grosso do Sul abre inscriÃ§Ãµes para vagas do Programa de EstÃ¡gio MS Multiplica
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul
EducaÃ§Ã£o
UEMS sortearÃ¡ 100 vagas para cursinho preparatÃ³rio on-line nesta quarta-feira
Ministro Fernando Haddad
PolÃ­tica
Haddad indica secretÃ¡rio-executivo para assumir MinistÃ©rio da Fazenda
Veículo do Conselho Tutelar - Foto: Ilustrativa -
PolÃ­cia
Professor em Campo Grande Ã© investigado por assÃ©dio a alunas: 'pode pagar de outro jeito'
Secretário estadual Hélio Daher
EducaÃ§Ã£o
HÃ©lio Daher assume vice-presidÃªncia do Consed em BrasÃ­lia
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul
EducaÃ§Ã£o
UEMS abre inscriÃ§Ãµes para o PROUEMS 2026 com vagas remanescentes em cursos de graduaÃ§Ã£o
Prouni
EducaÃ§Ã£o
Resultado da segunda chamada do Prouni jÃ¡ estÃ¡ disponÃ­vel
Assistente de educação infantil
EducaÃ§Ã£o
Censo registra queda de 1 milhÃ£o de matrÃ­culas na educaÃ§Ã£o bÃ¡sica

Mais Lidas

Corpo de Bombeiros iniciou as buscas pela vítima
PolÃ­cia
Pescador escorrega de barranco, cai no rio e desaparece em Rochedo
Jamile está internada na Santa Casa de Campo Grande
PolÃ­cia
FamÃ­lia pede doaÃ§Ã£o de sangue para funcionÃ¡ria pÃºblica que perdeu a perna em atropelamento
Viatura do Batalhão de Choque na chegada a Cepol | Imagem ilustrativa
PolÃ­cia
Ataque a tiros em conveniÃªncia deixa um morto e trÃªs feridos no Vida Nova
Imagem ilustrativa
PolÃ­cia
FuncionÃ¡rio encontra corpo em estado de decomposiÃ§Ã£o em fazenda de delegado em MS