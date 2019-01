Governo do Estado ainda tem 1,5 mil vagas em escolas de tempo integral

Da redação com assessoria

Interessados em matricular os filhos em escolas de ensino médio em tempo integral da Rede Estadual de Ensino (REE), ainda podem efetuar matriculas, pois, existem 1,5 mil vagas disponíveis em todo o estado.

As informações são da Secretaria de Estado de Educação (SED) que explica que neste ano, a educação pública estadual ofertou 7,8 mil vagas na modalidade de ensino. As mais de mil oportunidades estão disponíveis em 27 escolas de 16 municípios. Das unidades, doze funcionam em Campo Grande.

Chamadas de Escolas da Autoria, as instituições estimulam o protagonismo juvenil dos estudantes e formam jovens autônomos, autores de próprio conhecimento. Conforme a SED, mais do que ampliar o tempo de permanência dos jovens nas salas de aula, a Escola da Autoria promove a formação para a vida, contribui para a redução do índice de abandono e aumenta a aprovação dos estudantes da REE.

“Na Escola da Autoria, o estudante trabalha o projeto de vida, as disciplinas eletivas e é acompanhado de perto pelos professores, com a chance de ter um futuro melhor”, explica a secretária de Estado de Educação Maria Cecília Amendola da Motta.

Na capital, 12 unidades escolares ofertam o ensino médio em tempo integral: EE Amélio de Carvalho Baís, EE Dona Consuelo Muller, EE José Barbosa Rodrigues, EE Lúcia Martins Coelho, EE Maria Constança Barros Machado; EE Prof. Emygdio Campos Widal; EE Prof. Severino de Queiroz, EE Profª. Clarinda Mendes de Aquino, EE Waldemir Barros da Silva, EE Manoel Bonifácio Nunes da Cunha, EE Vespasiano Martins e EE Pe. Mário Blandino.

Já no interior, as Escolas da Autoria estão em 15 municípios: EE Vespasiano Martins, em Amambai; EE Roberto Scaff, em Anastácio; EE Ester Silva, em Bela Vista; EE Indígena de Ensino Médio “Yvy Poty”, em Caarapó; EE Camilo Bonfim, em Camapuã; EE Hermelina Barbosa Leal, em Cassilândia; e EE Júlia Gonçalves Passarinho, em Corumbá

As demais unidades são: EE Viriato Bandeira, em Coxim; EE Antônia da Silveira Capilé, em Dourados; EE Antônio Pinto Pereira, em Jardim; EE Padre Constantino de Monte; EE Presidente Medici, em Naviraí; EE João Brembatti Calvoso, em Ponta Porã; EE Eduardo Batista Amorim, em Ribas do Rio Pardo; e EE Prof.ª Catarina de Abreu, em Sidrolândia.

Deixe seu Comentário

Leia Também