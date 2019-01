Oferta de vagas em escolas de ensino médio em tempo integral cresce em 69%

Esse ano estão sendo ofertadas 7.800 vagas em escolas em tempo integral da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul. A quantidade é 69,5% superior à ofertada em 2018, quando o ensino público estadual tinha 4.800 matrículas disponíveis.

O número de municípios que oferecem a modalidade de ensino também cresceu. Saltou de seis para 16 esse ano.

Em 2019, vão trabalhar com o ensino médio em tempo integral 27 escolas das cidades de Amambai, Anastácio, Bela Vista, Caarapó, Camapuã, Campo Grande, Cassilândia, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Maracaju, Naviraí, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo e Sidrolândia.

Todas as unidades são classificadas como escolas de educação em tempo integral – Escola da Autoria. “Nesse tipo de escola, o estudante trabalha o projeto de vida, as disciplinas eletivas e é acompanhado de perto pelos professores, com a chance de ter um futuro melhor”, explica a secretária Estadual de Educação Maria Cecilia Amendola da Motta.

A lista com o nome das escolas pode ser conferida no Diário Oficial do Estado (DOE-MS), edição do dia 8 de janeiro, quando foi aprovada a matriz curricular e o projeto político-pedagógico das Escolas da Autoria.

Clique aqui para conferir. Já informações sobre matrículas podem ser solicitadas pelo telefone 0800-6470028 ou pelo site Matrícula Digital.

