IFMS oferece curso gratuito de informática básica; veja como se inscrever

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas para o curso gratuito de Informática Básica. As aulas à distância e o prazo para se inscrever vão até 18 de junho.

Segundo a instituição, os interessados podem se cadastrar a qualquer momento e têm até o dia 30 do mesmo mês em que se inscreveram para concluir o curso. O objetivo da iniciativa é capacitar público diverso para o uso de ferramentas e do ambiente digital.

Ainda de acordo com o IFMS, o curso foi desenvolvido para pessoas sem experiência prévia em informática ou que estão mudando de área e precisam adquirir conhecimentos essenciais. Confira o conteúdo:

-conhecimentos básicos de hardware e software;

-introdução ao uso de ferramentas como Microsoft Word, Excel e PowerPoint;

-ferramentas de escritório e segurança digital;

-conceitos e ferramentas da internet.

Além de Informática Básica, o IFMS oferece 38 opções de cursos gratuitos e à distância com carga horária que varia entre 20 e 60 horas (confira a lista completa).

Para se inscrever, é preciso acessar a plataforma de Cursos Livres do IFMS, preencher o cadastro e escolher o curso.

