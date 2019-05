Inscrições para o Enem 2019 começarão nesta segunda-feira

Priscilla Porangaba, com informações do MEC

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 começam nesta segunda-feira (6), às 10h (no horário de Brasília) em todo o país. Elas devem ser feitas até o dia 17 de maio pela internet, por meio da Página do Participante.

As provas estão marcadas para os dias 3 e 10 de novembro, sendo dois domingos consecutivos. O candidato que solicitou a isenção da taxa precisa se inscrever.

A taxa de inscrição custa R$ 85 e deve ser paga até o dia 23 de maio, de acordo com o cronograma do exame.

O participante terá até o dia 17 de maio para atualizar dados de contato, escolher outro município de provas, mudar a opção de língua estrangeira e alterar atendimento especializado e/ou específico. Depois dessa data, nenhuma informação poderá ser modificada.

Os participantes que precisarem de atendimento especializado e específico devem fazer a solicitação durante a inscrição. O prazo para pedidos de atendimento por nome social vai de 20 a 24 de maio.

Quem já concluiu o ensino médio ou vai concluir ainda este ano pode utilizar as notas no Enem em programas de acesso à educação superior, de bolsas de estudo ou de financiamento estudantil.

A prova também pode ser feita pelos chamados treineiros, aqueles estudantes que vão concluir o ensino médio depois de 2019. Os resultados podem ser usados apenas para autoavaliação sem concorrer a vagas.

