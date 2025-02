JD1TV: Uniderp amplia oportunidades com bolsas de estudo e investimentos em inovação

A Uniderp (Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal) está ampliando suas oportunidades de acesso ao ensino superior com uma ampla oferta de bolsas de estudo para novos estudantes em 2025.

Segundo o reitor da instituição, Cristiano Miranda Cupertino, em entrevista ao JD1 nesta terça-feira (4), a Uniderp está comprometida em tornar a educação acessível a um número maior de alunos, proporcionando descontos e programas de incentivo voltados especialmente para aqueles em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Além das bolsas, a Uniderp também está investindo em inovação e infraestrutura. A universidade tem passado por um processo de modernização, com aprimoramentos nas áreas de ensino, pesquisa e extensão.

De acordo com Cupertino, esses investimentos incluem a atualização dos laboratórios, melhorias nos espaços físicos e expansão dos projetos acadêmicos que conectam os alunos ao mercado de trabalho.

Outro destaque é a reformulação da metodologia de ensino, que busca proporcionar uma experiência mais dinâmica e alinhada às necessidades do mercado.

Assista:

