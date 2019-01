Kits de materiais escolares para o ano letivo de 2019 chegam à prefeitura

A prefeitura de Campo Grande recebeu as primeiras remessas dos kits escolares e uniformes dos alunos da Rede Municipal de Ensino (Reme) para o ano letivo de 2019, serão entregues 122 mil uniformes e 99.400 kits escolares.

Os uniformes contam com camiseta manga curta, regata, bermuda helanca unissex, calça de helanca, agasalho de moletom, jaqueta de helanca unissex, short-saia, calça capri, jaqueta de tactel com capuz, meia antiderrapante, meia comum, tênis escolar e mochila pequena.

Os kits escolares serão divididos em quatro lotes, de acordo com a etapa de ensino. Serão entregues os materiais para os alunos da pré-escola – educação infantil (17.500), das séries iniciais -1º ao 5º ano (49.100 unidades), séries Finais 6º ao 9º ano (28.000 unidades) e ensino médio, EJA e educação profissional (4.800 unidades).

Os kits de materiais escolares da pré-escola–educação infantil contam com agenda escolar, apontador com reservatório, borracha, cadernos, cola colorida, giz de cera com 12 cores, lápis de cor 12 cores, tinta guache, lápis preto, tesoura e cola. Já o das séries iniciais, do 1º ao 5º, também recebem régua plástica de 30 cm e caderno de brochura universitário de capa dura de 96 folhas.

A prefeita em exercício, Adriane Lopes, acompanhou a chegada dos primeiros caminhões e ressaltou o comprometimento da equipe para garantir material de qualidade para os alunos. “Uma gestão comprometida, fazendo a diferença. Trabalhando pelo cidadão da nossa cidade. Garantido material completo e de qualidade para nossas crianças”, declarou.

A secretária-adjunta de Educação, Soraia Campos, falou da importância da chegada do matérial já no início do ano letivo. “A entrega dos materiais e uniformes da Rede Municipal de Ensino antes do inicio das aulas mostra o dinamismo da administração. Essa ação vai agilizar a entrega dos materiais para as crianças nas unidades de ensino”, destacou.

Deixe seu Comentário

Leia Também