Mais 50 projetos foram selecionados no Pictec 4, da Fundect

O governo de Mato Grosso do Sul publicou, em edição do Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (17), a convocação de mais 50 projetos selecionados no Pictec 4, programa da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de MS (Fundect).

Com a nova convocação, o número de propostas contempladas pelo projeto, que fomenta projetos de pesquisa científica e tecnológica propostos por professores do ensino médio ou técnico integrado de escolas públicas, passa de 200 para 250 e o número de bolsistas pode chegar a 1.250.

Dos projetos selecionados, 175 são da Rede Estadual de Ensino, sendo 65 deles de Campo Grande e 110 de outros 31 municípios do interior. Além disso, 75 projetos de escolas públicas federais, Colégio Militar e Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), em 10 municípios, foram aprovados.

