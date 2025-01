Mais de 4,5 mil estudantes são aprovados no Sisu em Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul teve 4.594 pessoas aprovadas no Sisu (Sistema de Seleção Unificada) deste ano. O estado teve 41.585 inscrições, levando-se em consideração que cada inscrito podia escolher até dois cursos.

Segundo o levantamento do (Ministério da Educação), publicado nesta segunda-feira, 27 de janeiro, das 4.880 vagas ofertadas por instituições sul-mato-grossenses, restam remanescentes apenas 286. O estado figura em 19º lugar no total geral de estudantes aprovados no Sisu em 2025 — classificação que varia conforme o número de vagas ofertadas por cada unidade da federação.

Ao todo, o processo seletivo recebeu a inscrição de 1.310.781 candidatos, que concorreram a 261.779 vagas em 6.863 cursos de 124 instituições públicas de ensino superior. O número de inscritos cresceu 3% em relação a 2024, quando 1.271.301 participaram da seleção.

O estado que recebeu o maior número de inscrições foi Minas Gerais, com 331.290 inscrições, e também com o maior número de aprovados: 33.192.

UF DA IES APROVADOS AC 2.210 AL 5.250 AM 2.942 AP 694 BA 21.963 CE 14.584 DF 1.007 ES 6.357 GO 6.972 MA 8.235 MG 33.192 MS 4.594 MT 6.628 PA 2.480 PB 20.546 PE 16.448 PI 10.325 PR 7.186 RJ 28.058 RN 13.401 RR 797 RS 13.513 SC 6.898 SE 5.888 SP 13.585 TO 1.146 Total 254.899

Os selecionados na chamada regular do Sisu podem realizar a matrícula ou o registro acadêmico nas instituições de ensino para as quais foram admitidos no período de 28 a 31 de janeiro.

