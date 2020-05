Marquinhos estende suspensão das aulas da Reme até 30 de junho

O prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad (PSD) anunciou na manhã desta sexta-feira (15) que irá ampliar a suspensão das aulas da Rede Municipal de Ensino (Reme) para 30 de junho de 2020. A medida vai de encontro a adotada pelo Governo do estado de Mato Grosso do Sul, que na tarde de ontem (14) já havia anunciado a mesma data.

A informação foi passada em uma transmissão ao vivo nas redes sociais do prefeito. Segundo Marquinhos, a decisão é embasada nos protocolos técnicos estipulados pelo Ministério da Saúde, Secretaria de Estado de Saúde de MS (SES) e a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

“Não há como fugir da ciência nesse tempo em que vivemos. A nota técnica dos órgãos de Saúde determina a necessidade desse prolongamento”, afirmou.

Em relação, as escolas particulares, o prefeito disse que elas têm a orientação, mas não determinação, de obedecerem a este protocolo. “Criamos hoje uma comissão, junto a essas entidades de ensino, para estipularmos prazos e regramentos. Iremos na próxima quarta-feira (20) conversar com o Procurador-Geral de Justiça do estado, Alexandre Magno Benites de Lacerda, para criarmos um protocolo de devolução do ano letivo para as escolas particulares”, finalizou.

