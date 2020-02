MEC prorroga Fies por mais dois dias

O Ministério da Educação (MEC) informou na noite dessa quarta-feira (12) a prorrogação do prazo para inscrições no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) por mais dois dias. Com a nova data, os estudantes poderão se increver até essa sexta-feira (14) no próprio site do Fies.

De acordo com o MEC, a nova data se deu para que os estudantes que não conseguiram se increver tenham mais tempo para se cadastrar no programa de financiamento.

Os interessados em participar do Fies terão um financiamento governamental para ter acesso ao ensino superior em universidades privadas.

No site do Fies estão ofertadas mais de 70 mil vagas. As inscrições ficarão disponíveis até as 23h59 de sexta-feira.

Os outros demais prazos do cronograma do Fies foram mantidos, como a divulgação dos resultados, que continuará a ser no dia 26 de fevereiro.

A complementação dos inscritos pré-selecionados ocorrerá entre 27 de fevereiro e às 23h59 de 2 de março.

A convocação da lista de espera será de 28 de fevereiro até as 23h59 de 31 de março.

