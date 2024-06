Ministro da Educação é ouvido na Câmara sobre greves e cortes de verbas

Nesta quarta-feira, dia 12, o Ministro da Educação, Camilo Santana, será ouvido na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. O debate, marcado para as 10 horas no plenário 10, terá como foco principal questionamentos sobre greves, cortes de verbas e obras paralisadas no setor.

A oposição ao governo Lula tem feito críticas às ações do Ministério da Educação em 2024. Entre as acusações, estão cortes nas verbas destinadas a bolsas em universidades e à educação básica. Além disso, a oposição também aponta para a quantidade de obras paralisadas no setor e afirma que o MEC não iniciou nenhuma obra nova, apenas finalizou construções que já estavam em andamento.

Um outro ponto de tensão envolve o acesso dos deputados a um documento importante sobre a educação nacional. O ministro Camilo Santana terá que explicar o motivo pelo qual o ministério negou o acesso a esse documento final, elaborado por um grupo de trabalho responsável por analisar os problemas da educação no Brasil e por propor o novo Plano Nacional de Educação.

