Ministério Público de MS entrega 300 celulares a estudantes da rede pública na Capital

Fruto do "Projeto Transforme", mais de 300 aparelhos celulares foram entregues nesta quinta-feira (10), pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), para a Secretaria Municipal de Educação (Semed), para serem disponibilizados aos alunos da rede pública de ensino de Campo Grande.

Os aparelhos apreendidos em presídios são disponibilizados pela Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul (Agepen), mediante autorização judicial, e entregues pelo MPMS às universidades parceiras, Universidades Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e Católica Dom Bosco (UCDB), para formatação e posteriormente entregue aos alunos.



De acordo com Rodrigo Rossi Maiorchini, Diretor-Presidente da Agepen é uma honra ser parceiro do projeto. “O Ministério Público fez a sugestão da iniciativa, na época da pandemia, acatamos e nós passamos a ser o agente participante que traz a oportunidade”, disse.

Mônica Cristina Silvano, chefe da Divisão de Acompanhamento e Apoio Escolar da Secretaria Municipal de Educação, definiu o projeto. “Na verdade, o projeto Transforme significou uma transformação. Durante a pandemia ficou bem claro a dificuldade que as crianças tinham. Todo mundo achou que trabalhar online seria tranquilo e aí viu-se que muitas crianças não tinham nem acesso a um celular simples ou tinham um celular para todos da casa poderem fazer atividade, então, naquele momento viu-se a carência dessas crianças a essa tecnologia. Assim, o projeto Transforme transformou e transforma a vida de muitas crianças”, finalizou.



Com a entrega efetuada, o número de doações totaliza aproximadamente 1,1 mil unidades de telefones móveis doados aos estudantes desde o início do projeto.

No mesmo evento, a 50ª Promotoria de Justiça recebeu em torno de dois mil aparelhos de apreensões feitas em 2021 e 2022 para serem repassados às instituições de ensino superior.

