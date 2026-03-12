Menu
MS lanÃ§a coletÃ¢nea inÃ©dita para alfabetizaÃ§Ã£o de crianÃ§as indÃ­genas Guarani-KaiowÃ¡

Material do programa MS Alfabetiza garante ensino na lÃ­ngua materna e reforÃ§a identidade cultural de estudantes indÃ­genas no sul do Estado

12 marÃ§o 2026 - 14h28Taynara Menezes

O Governo de Mato Grosso do Sul lançou nesta semana a Coletânea MS Alfabetiza Indígena, material didático inédito no Brasil voltado à alfabetização de crianças indígenas Guarani-Kaiowá. A iniciativa, desenvolvida pela Secretaria de Estado de Educação (SED) em parceria com a Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Educação Básica (Fadeb), integra o programa MS Alfabetiza e busca fortalecer o ensino na língua materna nas escolas indígenas do sul do Estado.

Nesta primeira etapa, a coletânea beneficiará mais de mil estudantes das escolas municipais Polo Indígena Mbo’eroy Guarani Kaiowá e Mbo’erenda Ypyrendy. O material foi criado para apoiar a alfabetização de crianças até o 2º ano do Ensino Fundamental, fase em que a língua materna passa a ser trabalhada como disciplina específica.

O lançamento ocorreu na quarta-feira (11), durante o I Seminário Estadual voltado à discussão de metas e apresentação de resultados das políticas de alfabetização desenvolvidas no Estado. Na ocasião, prefeitos e gestores municipais de educação receberam os exemplares da coletânea.

Para o secretário estadual de Educação, Hélio Daher, o material representa um avanço significativo para a educação indígena. Segundo ele, a proposta fortalece o processo de aprendizagem ao valorizar a língua e a identidade cultural dos estudantes.

A professora indígena Katiuce Cáceres Nelson destacou que a iniciativa começou a ser articulada há dois anos e passou a integrar o currículo do programa MS Alfabetiza. Para ela, a coletânea amplia as possibilidades de ensino e aprendizagem nas comunidades.

“Esse material não beneficia apenas a minha escola, mas todas as instituições municipais e estaduais que possuem estudantes indígenas em fase de alfabetização”, afirmou.

O cacique Flaviano Franco também ressaltou a importância do material para as comunidades. De acordo com ele, a alfabetização na língua materna fortalece a cultura e mantém vivos os valores transmitidos pelas gerações anteriores.

A produção de materiais pedagógicos específicos faz parte das ações da SED para atender às particularidades linguísticas, culturais e sociais das comunidades indígenas. A proposta segue os princípios da educação intercultural e busca melhorar os indicadores da Educação Básica nas aldeias do Estado.

Segundo o secretário Hélio Daher, a educação no Estado segue avançando com investimentos e políticas voltadas à inclusão e valorização da diversidade cultural.

“Seguimos trabalhando por uma educação para todos, em parceria com os municípios e com o compromisso de não deixar ninguém para trás”, concluiu.

