Palestras da Academia Sul-mato-grossense de Letras estão na Internet

Chás e Rodas Acadêmicas de 2024 da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras em seu auditório, dentro do ciclo da programação “ABL na ASL: Palestras Imortais”, tiveram disponibilização gratuita em vídeos no site da ASL. Ao todo, são nove: As línguas do Brasil; Machado de Assis; Literatura e seu modo de usar; Constituição de 1824; a produção literária do sertão brasileiro; bem como os ícones da cultura e literatura de MS Hildebrando Campestrini, Manoel de Barros, Professora Glorinha e Ulysses Serra foram temas ao longo do ano.

O projeto é uma parceria entre a ASL e a Setesc – Secretaria de Turismo, Desporto e Cultura do Estado de Mato Grosso do Sul, pela Fundação de Cultura de MS, difundindo, estimulando e valorizando a leitura e a educação. Cinco imortais da Academia Brasileira de Letras / ABL Ana Maria Machado, Antônio Torres, Arno Wehling, João Almino e Ricardo Cavaliere participaram dos Chás, e pela ASL 12 imortais estiveram envolvidos na programação das Rodas: Américo Calheiros, Elizabeth Fonseca, Henrique de Medeiros, Lenilde Ramos, Marisa Serrano, Raquel Naveira, Reginaldo Araújo, Rubenio Marcelo, Samuel Medeiros e Sérgio Cruz.

As palestras podem ser acessadas pelo endereço acletrasms.org.br/videos . O presidente da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, Henrique de Medeiros, destacou a importância do ciclo de encontros realizado para o setor literário no Estado, bem como para a Educação e Cultura como um todo. Para Henrique, a disponibilização em vídeo das palestras possibilita a todos os interessados um acesso fácil ao conteúdo, com temas de interesse para a cultura.