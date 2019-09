Procon realizará seminário gratuito para melhoria no atendimento a autistas

O Procon-CG realizará o seminário “TEA: Entender para Atender”, com o objetivo de melhorar o e dar um equilíbrio entre o consumidor e o fornecedor, e garantir respeito ao direito do cliente

O evento acontecerá no dia 30 de setembro e é destinado a empresários da capital. O seminário apresentará as dificuldades que uma pessoa com TEA e seus familiares enfrentam no dia a dia.

O Procon-CG, em parceria com o PRO D TEA, convidou profissionais da área da educação, comunicação, empresarial e mães de crianças com TEA.

Após uma pesquisa, o Procon-CG identificou um desconhecimento dos setores comerciais da capital sobre o tema e passou a realizar ações de conscientização visando o cumprimento da Lei Municipal 5.917/17.

A norma torna obrigatório o atendimento preferencial às pessoas com Transtorno espectro Autista (TEA) nos estabelecimentos públicos e privados do município de Campo Grande.

O seminário, das 19h às 22h, será no auditório da UEMS, na av Dom Antônio Barbosa, 4155, na Vila Santo Amaro

Confira a lista de palestrantes no evento:

André Varella: Psicólogo, mestre em Educação Especial e doutor em Psicologia pela UFSCar. Com o tema “Estratégias para atender com qualidade famílias ou pessoas com TEA e como auxiliar em situações de crise.”

José Carlos Rosa Pires de Souza: Psiquiatra, professor do curso de medicina da UEMS, PHD da Faculdade de Lisboa, especialista em Medicina do Sono da Associação Médica Brasileira. Com o tema “Características sintomáticas do TEA.”

Fábio Trad: Mestre em direito e Deputado Federal, autor de vários projetos legislativos sobre o tema. Com o tema “Aspectos legislativos do TEA”.

Naina Dibo: Empresária, mãe de 2 meninos, um com TEA. Vice-Presidente PRO D TEA e ativista estadual pelo Movimento Autista Brasil.

Cristiane Alcantara: Pedagoga, psicopedagoga e neuropsicopedagoga, especialista em educação especial e avaliação precoce no rastreio do Autismo, mãe de 2 meninos, um com autismo leve.

Carolina Spínola: Presidente do PRO D TEA, jornalista, coordenadora bilíngue, pós graduando em análise do comportamento aplicada ao TEA e DI (ABA), membro do Movimento Nacional de Aprovação da Lei Federal Berenice Piana n° 12.764/12 Lei do Autista.

Ás três últimas palestrantes vão relatar experiências de atendimentos mal sucedidos, e como poderia ter sido diferente.

