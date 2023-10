Professora explica método de metas e blocos de tempo nos estudos para o ENEM

Há menos de um mês das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), estudantes podem ficar ansiosos, mas o importante é não perder o foco dos estudos. A psicóloga e professora do curso de psicologia da Uniderp, Giuliana Elisa dos Santos, dá dicas para otimizar os estudos.



Para aqueles que estudam e trabalham e tem pouco tempo para se dedicar na preparação da prova, o conselho é criar um cronograma eficiente. “Planeje seu dia de maneira mais detalhada possível, organizando o tempo específico para o trabalho, estudos e outras atividades. Procure usar aplicativos de planejamento ou calendários para manter-se organizado”.



O foco deve ser nas matérias mais importantes. “Identifique quais as matérias ou tópicos que você tem mais dificuldade e dê prioridade a eles. Concentre seus esforços nas áreas em que precisa melhorar”, destacou a professora.



Blocos de tempo

Mesmo com poucas horas livres, você pode dividir seu tempo em blocos de estudo de 25 a 30 minutos, intercalados com breves pausas. “Isso ajudará a manter o foco e a absorver informações de maneira”

Outra maneira é utilizar recursos online e não fique apenas na leitura, faça anotações e resumos. “Escrever os principais conceitos e fórmulas pode ajudar a reforçar o que você aprendeu e facilitar a revisão posterior”.

Uma boa alternativa é tentar resolver questões de exames anteriores e participar de grupos de estudos.

Outra técnica que pode otimizar os estudos é uma rotina bem estabelecida, pois pode ajudar na diminuição de estresse e aumentar o foco e concentração, permitindo uma melhor gestão do tempo com espaço para descanso. "Ao seguir uma rotina, você pode aprender mais sobre como seu corpo e mente funcionam. Isso pode ajudá-lo a identificar seus horários de pico de produtividade e ajustar sua rotina para aproveitá-los ao máximo"

Em qual horário devo estudar?

A professora Giuliana Elisa explica que a melhor hora para estudar pode variar de pessoa para pessoa, pois depende do seu ritmo circadiano, estilo de vida e preferências pessoais. "No entanto, estudos indicam que muitas pessoas tendem a ter maior clareza mental e produtividade em certos momentos do dia. Aqui estão algumas dicas gerais".



Manhã: Para muitas pessoas, as horas da manhã, após uma noite de sono, são um momento em que estão mais alertas e focadas. Isso pode ser um bom momento para tarefas de estudo mais desafiadoras e cognitivamente exigentes.



Início da Tarde: Algumas pessoas também se sentem produtivas no início da tarde, após o almoço. Nesse período, é importante evitar a sonolência pós-almoço, o que pode ser combatido com um intervalo curto e leve caminhada.



Períodos de Pico de Energia: Conhecer seus próprios períodos de pico de energia é essencial. Algumas pessoas são mais produtivas pela manhã, outras à tarde e até mesmo à noite. Tente identificar quando você se sente mais alerta e aproveite esse tempo para estudar.



Evitar as Horas Tardias da Noite: Estudar muito tarde da noite pode ser menos produtiva, pois a fadiga geralmente aumenta e a capacidade de retenção de informações pode diminuir.

Independentemente do horário que você escolher para estudar, é importante incorporar intervalos regulares. Estudos sugerem que o cérebro funciona melhor em sessões de estudo mais curtas (25-30 minutos) com breves pausas.

Mas nem só de estudos vive o aluno, é importante manter o sono regulado, para manter a clareza mental e a produtividade durante o dia e respeitar o limite e de atenção e produtividade. "Depois de um certo período de estudo intenso, a fadiga mental pode prejudicar o aprendizado. Para muitas pessoas, esse limite é de 2 a 3 horas por sessão de estudo".



A privação de sono pode prejudicar a retenção de informações, alertou a professora. "O sono insuficiente prejudica a capacidade de concentração e foco. Isso pode tornar o estudo menos eficaz, uma vez que é difícil absorver informações quando você não consegue se concentrar. O sono desempenha um papel fundamental na consolidação da memória. Quando você dorme, seu cérebro organiza e armazena as informações que você aprendeu durante o dia".



Em relação ao horário de dormir, a maioria dos adultos precisa de 7 a 9 horas de sono por noite, embora isso possa variar de pessoa para pessoa. Além da quantidade, o horário do sono também é importante.



A forma como cuidamos do nosso corpo é essencial no desenvolvimento cognitivo, por isso também é importante manter uma boa alimentação, sono adequado e exercícios físicos. "Lembre-se constantemente de seus objetivos e do motivo pelo qual está se esforçando para fazer o Enem. Mantenha-se positivo e persistente, mesmo diante de desafios", concluiu Giuliana Elisa dos Santos.

Deixe seu Comentário

Leia Também