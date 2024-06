Professores da Rede Sesi recebem certificado de capacitação da Microsoft em MS

Todo o corpo docente das sete Escolas Sesi em Mato Grosso do Sul foram certificados pela Microsoft em alfabetização tecnológica.

Foram certificadas 231 pessoas da Rede Sesi, incluindo professores, diretores escolares e analistas das unidades em Campo Grande, Dourados, Corumbá, Três Lagoas, Naviraí, Aparecida do Taboado e Maracaju.

As competências globais são verificadas pelo programa Microsoft Certified Educator (MCE), que tem como objetivo avaliar se os educadores entendem como aplicar ferramentas de tecnologia nos seis domínios de conteúdo diferentes, não se eles são proficientes em usar ferramentas de tecnologia específicas.

As habilidades medidas são: facilitar a colaboração do aluno, facilitar a comunicação especializada, facilitar a autorregulação, facilitar a solução e inovação de problemas reais, facilitar o uso de ferramentas de informação e comunicação dos alunos (ICT), e usar ICT para ser um educador efetivo.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também