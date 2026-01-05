Menu
Programa "Mais Professores" está com inscrições abertas com bolsas de R$ 2.100

Destinados para professores da Rede Estadual de Educação, o curso de especialização tem duração de dois anos

05 janeiro 2026 - 14h50Taynara Menezes
SED (Secretaria de Estado de Educação) - SED (Secretaria de Estado de Educação) -   (Foto: Ricardo Agra)

O programa “Mais Professores”, do Ministério da Educação, está com inscrições abertas para professores da Rede Estadual de Educação. Com bolsa mensal de R$ 2.100, a iniciativa oferece curso de especialização com duração de dois anos.

As inscrições vão até 23h de 19 de janeiro, via formulário no site da SED, com escolha da modalidade e envio da documentação. O edital prevê duas modalidades: professores que atuam em escolas indígenas (inclusive temporários, com anuência da comunidade) e professores efetivos da rede estadual interessados em escolas prioritárias do MEC.

As bolsas, pagas pela Capes por até 24 meses, não se incorporam ao salário e dependem da lotação em escola elegível e da participação no curso. A seleção será por análise curricular. O programa busca reduzir a falta de docentes e fortalecer a formação continuada, por meio de uma especialização de 360 horas. Professores em estágio probatório terão prioridade, conforme a classificação.

