Semed disponibiliza cem vagas em escola de tempo integral

Saiba Mais Educação Lista de designação das escolas estaduais estará disponível dia 9

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) disponibiliza cem vagas para matrícula no ano letivo de 2019, na Escola de Tempo Integral Professora Ana Lúcia de Oliveira Batista, no bairro Paulo Coelho Machado.

As cem vagas disponíveis são distribuídas para a educação infantil, pré-escolar I terá 40 vagas, cinco vagas para a educação infantil pré-escolar II e 55 vagas para o 1º ano do ensino fundamental.

Os candidatos às vagas passarão por processo seletivo que pode ser conferido no edital disponibilizado neste link , ou pessoalmente, na Escola Municipal Professora Ana Lúcia de Oliveira Batista.

Os pais ou responsáveis legais pelos candidatos deverão estar cientes de que, se necessário, haverá verificação, in loco, do endereço informado na inscrição e da veracidade da residência do candidato, por meio de equipe designada pela escola.

Saiba Mais Educação Lista de designação das escolas estaduais estará disponível dia 9

Deixe seu Comentário

Leia Também