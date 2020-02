Semed divulgará segunda lista de contemplados nesta terça

Marya Eduarda Lobo, com informações da assessoria

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) vai divulgar nesta terça-feira (11), a segunda lista de designações de crianças contempladas com vagas nas escolas municipais de Educação Infantil (EMEIs). A relação de nomes poderá ser conferida através do site da secretaria, encontrado aqui .

Os pais ou responsáveis dos alunos contemplados têm até o dia 21 de fevereiro para ir até a EMEI para qual a criança foi designada e confirmar a matrícula. No total, 3.365 crianças serão contempladas nessa segunda listagem.

A chefe da Central de Matrículas, Adriana Cedrão, ressalta que os pais não devem perder o prazo de efetivação para que a criança não perca o direito à vaga. Caso isto ocorra, será necessário realizar novo cadastro na lista de espera.

Na primeira lista, divulgada no mês passado, foram designadas 6.500 mil crianças, porém, 50% não confirmaram a vaga.

Os documentos necessários no ato da confirmação da matrícula são certidão de nascimento da criança, comprovante de residência, cartão de vacinação, certidão de nascimento ou casamento dos pais, Número de Identificação Social (NIS), documento de identidade, número do cartão bolsa-família (se houver), comprovante de termo de responsabilidade de guardas (se for o caso) e CPF da mãe ou responsável.

Os pais que não cadastraram o filho na lista de espera podem inserir o nome da criança em qualquer época do ano, pelo site da Semed. A lista de designações poderá ser conferida no endereço eletrônico, encontrado aqui , ou direto na Central de Matrículas, localizada na rua Onicieto Severo, 460, Vila Margarida. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30. O telefone para informações é 0800 615 1515.

