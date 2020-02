Semed acelera entrega de kits escolares para atender prazo

A entrega do kit escolar para as escolas da Rede Municipal de Ensino (Reme), está sendo prioridade para as equipes da Secretaria Municipal de Educação (Semed), que nesta segunda-feira (3), levará outra remessa do material às escolas.

No sábado mais de dez unidades receberam os uniformes e kits. Todo o trabalho foi acompanhado pelo prefeito Marquinhos Trad, que foi ao barracão conferir a entrega do material.

Este ano foram adquiridas 525.500 peças do uniforme, que conta com mochila, bermuda, calça de helanca, short-saia, blusa de moletom, jaqueta, meia, tênis, camiseta manga curta, camiseta regata e botinas de couro que serão entregues aos alunos das escolas do campo que realizam atividades práticas, na área externa das unidades.

Professores convocados

No sábado ocorreu a lotação de professores temporários, aprovados no processo seletivo realizado no final de 2019. As primeiras listas começaram a ser divulgadas na sexta-feira (31) e tiveram início pela Educação Infantil.

Além disso, foram efetivadas a convocação de 783 professores, englobando a Educação Infantil, Anos Iniciais, Arte, Matemática e Língua Portuguesa. No domingo (2) foram divulgadas no site da Semed, a convocação de profissionais de História, Educação Física, Inglês, Geografia e vagas remanescentes de Educação Infantil, totalizando mais 360 professores, que deverão se apresentar nesta segunda-feira (3), no Centro de Formação da Semed.

“Todos estão sendo convocados respeitando rigorosamente a classificação por pontuação. Estamos primando pela transparência do processo e na execução dos serviços. Todos os candidatos e a população podem acompanhar as divulgações pelo site da Semed”, enfatizou a secretária-adjunta de Educação, Soraia Campos.

O Centro de Formação da Semed fica na Rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida. Clique aqui para acompanhar a divulgação das listas de convocados do processo seletivo pelo site da Semed.

Deixe seu Comentário

Leia Também