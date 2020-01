Pais devem assinar requerimento de matrículas da Reme até sexta-feira

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) divulgará a lista para matrícula de alunos novos na Rede Municipal de Ensino (REME) nesta terça-feira (14).

O site publicará duas listas de crianças contempladas com as vagas para o ano de 2020. Para as Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI), a 1ª listagem inicia nesta quarta e termina no dia 24.

Se a matrícula não for feita no prazo estipulado, a criança perderá a vaga. Já A 2ª lista, das EMEI’s, começa no dia 11 de fevereiro e os pais têm até o dia 21 para efetivar a vaga. É necessário comparecer à EMEI com os documentos solicitados.

As crianças também podem perder as vagas se os pais não fizerem a matrícula no prazo estipulado.

Para as Escolas de ensino fundamental, a designação começa nesta terça-feira (14). A designação será divulgada pelo site da matrícula e nas escolas da REME.

Para efetivação, os pais deverão procurar a escola de designada para assinarem o requerimento da matrícula até 17 de janeiro de 2020. Caso não compareça, o aluno perderá a vaga.

Os pais ou responsáveis legais que desejarem uma vaga na EMEI e ainda não cadastraram a criança devem entrar em contato com a Divisão da Central de Matriculas da SEMED, pelo site ou pelo telefone 0800 615 15 15.

A Divisão da Central de Matrícula funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30. A Semed está localizada na Rua Onicieto Severo Monteiro, nº 460, Vila Margarida.

