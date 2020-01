Estudante da rede estadual já pode confirmar matrícula

A Secretaria de Estado de Educação (SED) deu início ao primeiro período der efetivação das matrículas para as escolas que fazem parte da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul (REE/MS), nesta segunda-feira (6). Com base na lista de designação, a confirmação deve ser realizada até sexta-feira (10), no site da Matrícula Digital.

Segundo a programação divulgada ainda no mês de novembro de 2019, nesta semana também será aberto o segundo período da pré-matrícula para estudantes novos e para aqueles que já fazem parte da REE, mas que desejam mudar de escola. Essa etapa acontece entre os dias 7 e 10 de janeiro.

Clique aqui e confira a 1ª lista de designação.

Novidades na REE

Em 2020, os estudantes poderão contar com a ampliação na oferta do Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI) em diversas regiões do Estado. A REE trabalha com 42 unidades escolares com essa modalidade em 22 municípios de Mato Grosso do Sul. Com 15 escolas, o destaque é a Capital.

Os alunos também poderão optar por outra novidade, as escolas que trabalham com o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (Pecim), do Governo Federal. Duas escolas da Rede Estadual já foram confirmadas, ambas em Campo Grande, nos bairros Anache e Los Angeles.

Em fase final de construção, EE Alberto Elpídio Ferreira Dias, vai colocar em prática uma proposta desenvolvida em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS). Já a segunda, EE Marçal de Souza Tupã-y, vai trabalhar com parceria da Polícia Militar de MS (PMMS).

Veja abaixo, em detalhes, o calendário de matrículas:

