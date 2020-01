Escola de Campo Grande desenvolve vôlei de praia

A Escola Estadual Dolor Ferreira de Andrade do bairro Maria Aparecida Pedrossian, região leste de Campo Grande, oferece desde julho de 2017, treinamentos de vôlei de praia, através do Programa MS Desporto Escolar da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

A escola atende cerca de 60 atletas, com treinos na Praça dos Amigos e procura dar continuidade à vocação sul-mato-grossense para a modalidade na areia. O Estado já lançou atletas na modalidade, entre eles estão Talita Antunes, de Aquidauana; o campo-grandense Saymon Barbosa e Victória Lopes, de Ivinhema.

Quem coordena os treinamentos é Maurício Dantas e disse que desde de 2017, mais de 200 crianças e jovens já tiveram aulas. “O Dolor é o lugar onde trabalhei que mais deu certo, que consegui agregar atletas da região, do Maria Aparecida e bairros adjacentes, que se identificaram com o vôlei de praia tive a oportunidade treiná-los com mais afinco por meio do Programa. Acho muito importante o trabalho da Fundesporte, porque a gente começa com o público da escola”, destacou.

Como forma de aprimoramento, o programa da escola vinculou-se ao Grupo Areias da Esperança (GAE). “Encerramos o ano de 2019 com treinos intensivos, revezando entre quadra e areia”, completou.

Os atletas do Dolor já participaram do Circuito Estadual Sub-18, Sub-21 e Adulto.

Deixe seu Comentário

Leia Também