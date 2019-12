Crianças do programa Rede Solidária recebem tênis do Fundesporte

Saiba Mais Geral Ações da Fundesporte no MS são elogiadas no Mato Grosso

As crianças e adolescentes do Programa Rede Solidária Unidade Ruth Cardoso, no bairro Dom Antônio Barbosa, receberam cerca de 120 pares se tênis da equipe da Gerência-Geral de Desenvolvimento de Atividades Desportivas (Gedel) da Fundesporte.



Os calçados foram arrecadados na campanha “Tênis Solidário”, durante os Jogos da Melhor Idade, realizados em Nova Andradina, de 13 a 18 agosto deste ano.



O projeto do Governo do Estado, traz novas perspectivas a famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social na região.



O programa atende crianças e jovens de cinco a 17 anos, com aulas de capoeira, karatê, futebol e dança, além de oficinas de música, ballet e informática no contraturno escolar. Especificamente no esporte com a bola nos pés, os atletas integram o Club Atlético Santista, projeto social vinculado ao Rede Solidária.



Segundo a gerente-geral da Gedel, Karina Pereira Quaini, o objetivo da campanha foi dar condições a crianças e jovens para a prática de esportes com segurança e conforto. “O nosso objetivo é doar esse instrumento essencial ao desporto para que mais crianças possam treinar, porque o esporte é vida. O esporte nos enriquece, nos traz qualidade de vida, disciplina, aprendemos a trabalhar em equipes, conhecer novas pessoas e fazer amizades”.



O Rede Solidária possui unidade no Jardim Noroeste e atende aproximadamente 850 famílias. O projeto, em ambas as unidades, é executado em parceria com empresas privadas, entidades sociais e voluntários.



