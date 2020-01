Secretaria divulga escolas que vão contar com tempo integral em 2020

Jônathas Padilha, com informações do MS News

A Secretaria Estadual de Educação (SED) divulgou nesta quinta-feira (2) a relação das escolas de Mato Grosso do Sul que vão aderir à educação em tempo integral.

No Estado, 40 unidades de educação serão em tempo integral. Nos municípios de Amambaí, Anastácio, Aquidauana, Bela Vista, Camapuã, Cassilândia, Corumbá, Coxim, Jardim, Maracaju, Miranda, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paranaíba, Ribas do Rio Pardo e Sidrolândia vão ter apenas uma escola com a nova grade.

Nos municípios de Três Lagoas e Naviraí serão duas escolas em cada município e três em Dourados. Na capital, 15 escolas vão ter horário integral, entre elas estão:

- Escola Estadual Amélio de Carvalho Baís

- EE Dona Consuelo Müller

- EE José Barbosa Rodrigues

- EE Lúcia Martins Coelho

- EE Maria Constança Barros Machado

- EE Prof. Emygdio Campos Widal

- EE Prof. Severino de Queiroz

- EE Profª Clarinda Mendes de Aquino

- EE Waldemir Barros da Silva

- EE Manoel Bonifácio Nunes da Cunha

- EE Pe. Mário Blandino

- EE Vespasiano Martins

- EE Profª Neyder Suelly

- EE Profª Brasilina Ferraz Mantero

- EE Luisa Vidal Borges Daniel.

A nova matriz curricular contará com aulas divididas em linguagens e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas; parte diversificada.

Durante os 200 dias letivos, cada aula terá uma duração de 50 minutos. As turmas vão ter aula de língua portuguesa, arte, educação física, língua inglesa, língua estrangeira – espanhol, biologia, química, física, matemática, história, geografia, filosofia, sociologia, projeto de vida, pós-médio, efetivas I II e III, pesquisa e autoria I e II.

As aulas da rede estadual iniciarão no dia 17 de fevereiro e terminarão no dia 14 de dezembro, para aqueles que passarem direto. Aos que precisarem fazer exames, permanecerão por mais três dias, encerrando só em 18 de dezembro.

