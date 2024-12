UFMS divulga gabarito preliminar do vestibular 2025; veja

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) divulgou nesta terça-feira (3), o gabarito preliminar da prova objetiva do vestibular 2025.

A aplicação da prova aconteceu no último domingo (1º), em mais de 10 cidades de Mato Grosso do Sul e 20 mil pessoas participaram.

Os candidatos que não concordarem com o gabarito da prova presencial podem apresentar recurso administrativo individual por questão entre os dias 5 e 6 dezembro. Neste caso, o recurso deverá ser dirigido à FAPEC, devidamente fundamentado, pela área do candidato (acesse aqui).

O processo seletivo também contou com prova on-line e, conforme o edital, o recurso administrativo nesta modalidade deverá ser interposto, devidamente fundamentado, pela área do candidato (acesse aqui), no campo “RECURSOS”.

CONFIRA AQUI O GABARITO PRELIMINAR DO VESTIBULAR UFMS 2025

