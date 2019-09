UFMS está em ranking das melhores universidades do mundo

Priscilla Porangaba, com informações do Times Higher Education

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (V) está no Times Higher Education, um dos principais rankings universitários internacionais, entre as consideradas as melhores do mundo.

O estudo, com base de dados em março de 2019, cita 46 universidades brasileiras, sendo 11 a mais que em 2018. A UFMS é a única de Mato Grosso do Sul a entrar na relação da Times. Conhecido como THE, o estudo divide as instituições de ensino por escalas.

Cinco universidades aparecem entre a 601ª e a 800ª colocação: Federal de Minas Gerais (UFMG), Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Federal de Santa Catarina (UFSC), Federal de São Paulo e Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ).

O quantitativo é o mesmo daquelas que se posicionaram entre 801º e 1.000º lugar – Universidade de Brasília (UnB), Universidade Federal de Pelotas, Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), PUC-RS e Universidade Estadual Paulista (Unesp).

O ranking vai até a 200ª melhor instituição de ensino, com as demais agrupadas em listas da 215ª a 300ª, 400ª a 600ª, 801ª a milésima e acima da 1.001ª posição, relação na qual figura a UFMS, ao lado das universidades federais do Paraná, Pernambuco, Santa Maria (RS), Ceará e Goiás, entre outras, PUC do Paraná.

No topo da lista, aparecem instituições de ensino tradicionais do exterior, principalmente dos Estados Unidos e Reino Unido: University of Oxford (Inglaterra), California Institute Of Technology (EUA), University of Cambridge (Inglaterra), Stanford (EUA), MIT (Massachusetts Institute of Technology, EUA), Princeton (EUA), Harvard (EUA), Yale (EUA), University of Chicago (EUA) e o Imperial College London (Inglaterra) são as dez principais.

Já entre as universidades brasileiras, a Universidade de São Paulo (USP) segue como a melhor do país e da América Latina, entre a 215ª e a 300ª posição, a mesma obtida em 2018. A Universidade Estadual de Campinas-SP (Unicamp) é a segunda colocada, mas caiu no ranking: do 401ª a 500ª posição, figura agora entre a 501ª e a 600ª.

Com o número de instituições inseridas no ranking, o Brasil superou Itália e Espanha e, de nono, agora é o sétimo país em universidades citadas no THE.

Foram avaliadas mais de 1.300 universidades de 92 países. As 11 instituições brasileiras que integram o ranking aparecem acima da milésima posição.

