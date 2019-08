Vídeo - “Galinha universitária” invade sala de aula da UFMS

Os acadêmicos do curso de pedagogia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus Três Lagoas, foram surpreendidos na quinta-feira (8) com a presença inusitada de uma galinha, na sala de aula.

Um acadêmico que preferiu não se identificar contou ao JD1 Notícias que o fato aconteceu pouco antes do início da aula. “Estávamos aguardando a aula começar e a galinha entrou. Apenas uma menina ficou com medo e subiu na cadeira”, disse. Segundo ele, é a primeira vez que uma galinha é vista por lá e não soube informar de onde é o animal.

No vídeo é possível ver as pessoas tentando tirar a galinha de dentro da sala, que corre de um lado para o outro. Assista:

