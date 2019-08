Vídeo – Ônibus trucado é testado na capital

Joilson Francelino, com informações do blog Ligados no Transporte

Um ônibus trucado com 15 metros de comprimento está sendo testado em Campo Grande. O teste é resultado de uma parceria entre o Consórcio Guaicurus e as empresas Volvo e Marcopolo.

Conforme o blog Ligados no Transporte, o novo veículo de carroceria Marcopolo e chassi Volvo tem 270 cavalos de potência, suspensão a ar, o que resulta em mais conforto e menos impacto durante a viagem. Por dentro, o veículo é semelhante aos que circulam na capital, possui capacidade de 35 pessoas sentadas e 77 em pé.

As linhas que deverão receber o veículo se for aprovado no teste, serão as de maior demanda como 070, 080, 081, 085 e 087. A redação tentou contato com o diretor-presidente do Consórcio Guaicurus para obter mais detalhes, mas até o fechamento desta matéria, não obteve retorno.

