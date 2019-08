UFMS abre seleção para professores substitutos

Com oportunidades para Campo Grande, Corumbá, Coxim e Três Lagoas, a UFMS abre processo seletivo para professores substitutos. As vagas são para mestres e doutores, conforme a unidade de atuação, e a previsão para inscrições é de 14 a 16 de agosto.

O regime de trabalho poderá ser de 20 ou 40 horas semanais. A remuneração também varia conforme a titulação, podendo chegar a até cerca de R$6.200,00. A seleção será composta por provas escrita, didática e de títulos.

As inscrições serão gratuitas e deverão ser realizadas pessoalmente ou por procuração. Além das cópias dos diplomas de graduação, especialização, mestrado ou doutorado, os interessados deverão apresentar um documento de identidade, comprovante de CPF e Curriculum Vitae, no formato da Plataforma Lattes/CNPq, documentado.

O edital de divulgação do processo seletivo, com orientações gerais, requisitos e a documentação necessária pode ser acessado aqui . Este e os editais específicos para cada vaga, com todas as informações como período e local de inscrição, bibliografia e realização das provas serão publicados no site http://www.concursos.ufms.br/ .

