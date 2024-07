Universitários de MS podem se inscrever em Programa de Bolsas para indígenas

Através do Instituto Sociedade, População e Natureza (ISPN), o Programa Indígena de Permanência e Oportunidades na Universidade (PIPOU) está com inscrições abertas até o dia 11 de agosto para seu terceiro edital, oferecendo 56 bolsas mensais de R$ 1,2 mil e um computador portátil aos estudantes indígenas de graduação.

O PIPOU também oferece atividades formativas, como oficinas de escrita acadêmica e rodas de conversa sobre as realidades dos povos indígenas. Confira o edital.

Estão aptos a se candidatar estudantes indígenas matriculados em cursos presenciais de graduação de 31 universidades, incluindo no Mato Grosso do Sul.

A seleção será em três etapas, começando pelo preenchimento de um formulário, envio de documentação e redação. Em seguida, haverá entrevista com os/as candidatos/as. O resultado final será divulgado no site do ISPN dia 11 de outubro.

“Um curso de graduação ajuda muito na profissionalização desses jovens, contribuindo para que estejam melhor preparados para apoiar suas comunidades e povos na proteção e defesa dos seus territórios e direitos”, destaca Fábio Vaz, coordenador executivo do ISPN.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também