Vestibular da UFMS acontece em 11 cidades do Estado neste domingo (1º)

Uma das principais portas de entrada para o ensino superior no Estado, as provas do vestibular UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) 2025 serão aplicadas neste domingo (1°), em 11 cidades de MS. Disponível nas modalidades presencial e virtual, os portões serão abertos às 7h, com início da prova às 8h, e término às 13h, no horário de MS.

O processo seletivo para ingresso no primeiro semestre de 2025 contempla mais de 130 cursos de graduação da universidade, sendo composto por uma prova de 60 questões objetivas de múltipla escolha, além de uma redação.

As provas serão aplicadas nas seguintes cidades de MS:

Campo Grande;

Aquidauana;

Chapadão do Sul;

Corumbá;

Coxim;

Naviraí;

Nova Andradina;

Paranaíba;

Ponta Porã;

Três Lagoas;

Dourados.

A UFMS publicou o “Manual do Candidato”, com todas as informações disponíveis, basta visitar o site.

