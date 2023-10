16ª Edição dos Jogos dos Servidores Público Municipal começa hoje

Conhecido já por todos os servidores da rede Municipal, a 16ª Edição do Jogos do Servidor Público Municipal 2023 começa hoje (03), às 18h, no Ginásio do CEMTE (Centro de Esportes do Centro de Treinamento Esportivo). Os jogos serão realizados no mês de outubro ou enquanto estiver ocorrendo alguma competição, nas seguintes modalidades. É uma realização da Prefeitura da Capital, por meio da Funesp (Fundação Municipal de Esportes).

O evento tem por finalidade promover o congraçamento e intercâmbio entre os servidores públicos da Prefeitura de Campo Grande, fomentando a prática esportiva, a recreação e o lazer, favorecendo assim a integração e a valorização como indivíduos atuantes na sociedade.

Nesta edição dos Jogos, serão 21 equipes participantes: Secretaria Municipal de Educação – SEMED, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – SISEP, Secretaria Municipal de Saúde – SESAU, Secretaria Municipal de Gestão – SEGES; Secretaria Municipal da Juventude – SEJUV; Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN; Secretaria Municipal de Assistência Social – SAS; Secretaria Municipal de Compras – SECOMP; Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SEMADUR e Secretaria Municipal Especial de Segurança e Defesa Social – SESDES.

Também irão participar a AMHASF (Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários); AGEREG (Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande); AGETRAN (Agência Municipal de Transporte e Trânsito); AGETEC (Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação); FUNESP (Fundação Municipal de Esportes); Fundação Social do Trabalho de Campo Grande, PGM (Procuradoria Geral do Município); PLANURB (Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano), GAPRE (Gabinete da Prefeita) e Câmara Municipal de Campo Grande.

A organização dos Jogos será de responsabilidade da Fundação, e será coordenado pela Diretoria de Esporte e Lazer – DDEL, sob a Gerência de Organização de Eventos.

Os Jogos são uma tradição na cidade e proporcionam momentos de descontração e lazer para os funcionários públicos. Durante o evento, os participantes terão a oportunidade de competir em diferentes modalidades esportivas como Damas, Xadrez, Tênis de Mesa, Bozó, Dominó, Truco Ponto Acima, Sinuca, Voleibol, Futebol Society (18 a 40 anos), Futebol Society (41 anos acima), Futsal e Basquete 3×3.

Além das disputas esportivas, a abertura contará com uma cerimônia emocionante, marcada por discursos, o acendimento da tocha simbólica.

Durante toda a competição, haverá premiações com troféus e medalhas para as equipes e atletas que se destacarem em cada modalidade. Mais do que a busca pelo pódio, os Jogos dos Servidores Públicos Municipais valorizam a participação, o espírito esportivo e a confraternização entre os participantes.

