3ª etapa do Circuito MS de Beach Tennis acontece neste fim de semana na Capital

Campo Grande vai receber, neste fim de semana, a 3ª etapa do Circuito Estadual Beach Tennis. As disputas serão na Arena Paz, no Jardim Polonês.

As disputas vão ocorrer nas categorias iniciante, Pró A, B, C, máster 40 em duplas femininas, masculinas e mistas. Serão distribuídos R$ 9 mil em premiação.

O torneio terá início nesta sexta-feira (21), a partir das 18h, com as categorias duplas mistas. No sábado (22), será a vez das disputas com as duplas femininas e masculinas e as semifinais e finais no domingo, às 8h.

São esperados atletas de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Bonito, Aquidauana, São Gabriel do Oeste, Maracaju e também do Paraná. As inscrições podem ser efetuadas até esta quarta-feira, às 23h.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também