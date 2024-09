Ana Carolina representa o Brasil e MS no Mundial Universitário de Esportes de Praia

Ana Carolina dos Santos está representando o Brasil e o Mato Grosso do Sul no Campeonato Mundial Universitário de Esportes de Praia (FISU WUC Beach Sports 2024), disputado no Rio de Janeiro, que começou na última segunda-feira (02) e vai até o dia 8 de setembro.

Ana Carolina é natural de Três Lagoas. Ela foi convocada pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e está jogando ao lado de Nanda Melo, da Bahia. O primeiro confronto da dupla foi nesta terça-feira (03), contra a China, e as brasileiras venceram por 2 a 0.

No torneio participam atletas de vários estados brasileiros nas modalidades de Beach Hand, Beach Soccer, Beach Volley e Beach Wrestling.

