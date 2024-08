Ana Patrícia e Duda avançam invictas às quartas de final nas Olimpíadas

Ana Patrícia e Duda venceram mais uma partida nas Olimpíadas de Paris, nesta segunda-feira (5), e avançaram às quartas de final invictas em sets e partidas. As brasileiras derrotaram Akiko Hasegawa e Miki Ishii por 2 sets a 0, com parciais de 21/15 e 21/16.

Duda anotou 19 impressionantes pontos no confronto e liderou a vitória contra as japonesas. A dupla vai enfrentar as letãs Tina e Anastasija, na próxima quarta-feira, pela vaga nas semifinais.

O jogo começou tranquilo para as brasileiras. Duda entrou muito bem no primeiro set e fez ataques precisos, chegando a dobrar os pontos das adversárias em 10 a 5. Ishii protagonizou as curtas reações do lado do Japão, mas não conseguiu dar continuidade. A dupla número 1 do mundo administrou a vantagem e fechou o primeiro set em 21 a 15.

Duda abriu o segundo set ainda mais afiada. Ishii confundiu as brasileiras com uma bola muito bem atacada no centro da quadra e Akiko aproveitou o momento para enfrentar o bloqueio. Ana apareceu mais na partida, armando um belo paredão e impedindo o ataque de Akiko. A dois pontos da vitória do Brasil, as adversárias fizeram sua melhor sequência, com três bolas indefensáveis. No entanto, Duda cresceu novamente e selou a vitória em 21 a 16.

