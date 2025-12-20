Menu
Anderson Silva vence Tyron Woodley por nocaute técnico no boxe em Miami

O brasileiro se destacou e encerrou o combate no segundo round neste sábado

20 dezembro 2025 - 17h33Taynara Menezes
Anderson Silva Anderson Silva   (Foto: Reprodução internet )
Anderson Silva venceu Tyron Woodley por nocaute técnico neste sábado (20), em luta de boxe realizada em Miami, nos Estados Unidos. O brasileiro voltou a subir ao ringue e encerrou o combate no segundo round.

O primeiro round foi marcado por cautela, com ambos os lutadores se estudando e arriscando pouco. No segundo, Anderson Silva aumentou o ritmo, partiu para a ofensiva e aplicou uma sequência de golpes que levou Woodley ao chão.

Mesmo tentando se recuperar, o americano ainda demonstrava dificuldades, o que levou o árbitro a interromper a luta e decretar o nocaute técnico.
Inicialmente, Anderson Silva enfrentaria Chris Weidman, mas o adversário se lesionou e Tyron Woodley foi confirmado como substituto.

Woodley também construiu carreira no UFC e passou a disputar lutas de boxe após deixar o MMA.

