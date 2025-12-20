Anderson Silva vence Tyron Woodley por nocaute técnico no boxe em Miami

Anderson Silva venceu Tyron Woodley por nocaute técnico neste sábado (20), em luta de boxe realizada em Miami, nos Estados Unidos. O brasileiro voltou a subir ao ringue e encerrou o combate no segundo round.

O primeiro round foi marcado por cautela, com ambos os lutadores se estudando e arriscando pouco. No segundo, Anderson Silva aumentou o ritmo, partiu para a ofensiva e aplicou uma sequência de golpes que levou Woodley ao chão.

Mesmo tentando se recuperar, o americano ainda demonstrava dificuldades, o que levou o árbitro a interromper a luta e decretar o nocaute técnico.

Inicialmente, Anderson Silva enfrentaria Chris Weidman, mas o adversário se lesionou e Tyron Woodley foi confirmado como substituto.

Woodley também construiu carreira no UFC e passou a disputar lutas de boxe após deixar o MMA.

