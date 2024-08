Anitta e Luísa Sonza são confirmadas como atrações de jogo da NFL no Brasil

Anitta será a atração do show de intervalo da primeira partida da NFL (National Football League) no Brasil. A notícia foi anunciada pela liga nesta terça-feira (20).

A cantora fará uma apresentação no intervalo do jogo entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, no próximo dia 6 de setembro, na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, em São Paulo.

Anitta não será a única atração musical da partida. Antes do jogo, a artista de música eletrônica Carola fará uma apresentação, e a cantora Luisa Sonza vai executar o hino nacional brasileiro. O cantor Zeeba, de dupla nacionalidade americana e brasileira, vai executar o hino nacional dos Estados Unidos.

Ainda seguindo as tradições da NFL, haverá uma formação combinada das forças armadas de Brasil e Estados Unidos durante a execução dos hinos, uma celebração aos 200 anos de relação diplomática entre os dois países.

Não será a primeira vez que Anitta se apresenta em um grande evento esportivo. Em junho de 2023, a cantora fez o show de abertura da final da Champions League disputada entre Manchester City e Inter de Milão. A equipe inglesa venceu por 1 a 0.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também