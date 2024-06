Aos 18 anos, Luis Guilherme é contratado por R$ 144,5 milhões para jogar na Europa

Através das redes sociais, o West Ham United anunciou nesta quinta-feira (13), que fechou o contrato de cinco anos com o meia- atacante do Palmeiras Luis Guilherme, de 18 anos.

Apesar do clube não ter revelado valores, a mídia britânica informou que Luis Guilherme foi contratado por cerca de 25 milhões de euros (o equivalente a R$ 144,5 milhões), mais acréscimos.

Ele concluirá sua transferência

na sexta-feira (14), quando a janela de transferências será aberta. O jogador já entrou em campo pelo Brasil nas categorias sub-17 e sub-20, ajudou o Palmeiras a conquistar o título brasileiro do ano passado.

Luis Guilherme é a primeira do técnico espanhol Julen Lopetegui, que substituiu David Moyes em maio.

"Estou muito feliz por estar

assinando com o West Ham

United, um clube que confiou no

meu trabalho", disse o brasileiro em um comunicado. "Eles [o diretor técnico Tim

Steidten] apresentaram o projeto, e tanto eu quanto minha família gostamos... Espero contribuir o máximo possível. Se tudo der certo, teremos uma bela jornada pela frente.""O técnico principal e eu já tivemos uma conversa. Ele me mostrou seu projeto e acredito que vou aprender muito com ele. Ele já foi técnico da seleção na Espanha e dirigiu grandes clubes".

