Após dizer que abandonaria Seleção, Ronaldinho Gaúcho revela que declaração é marketing

“É isso aí galera, pra mim já deu.”

“Esse é um momento triste pra quem gosta do futebol brasileiro. Fica difícil encontrar ânimo pra ver os jogos. Esse é talvez um dos piores times dos últimos anos, não tem líderes de respeito, só jogadores medianos em sua maioria.”

“Acompanho futebol desde criancinha, muito antes de pensar em me tornar jogador, e eu nunca vi uma situação tão ruim como essa. Falta amor à camisa, falta garra e o mais importante de tudo: futebol.”

“Repito: nosso desempenho tem sido uma das piores coisas que já vi.”

Essas são falas do ex-jogador de futebol, Ronaldinho Gaúcho, em entrevista ao youtuber Cartolouco. Com a Seleção Brasileira, ele conquistou a Copa América de 1999, a Copa das Confederações em 2005, e foi campeão mundial em 2002.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e os jogadores da Seleção foram pegos de surpresa com a fala. Não houve nenhum tipo de aviso prévio ou sinalização do que estava por vir. Enquanto que os internautas ficaram divididos entre apoiar o “Bruxo” ou descordar.

As palavras criaram um mal-estar na delegação, que ficou decepcionada com a fala do ídolo. Raphinha, jogador da Seleção e do Barcelona, falou sobre o tema em uma entrevista coletiva. Ele é próximo ao ex-jogador e revelou, contrariando a declaração, que Ronaldinho pediu ingressos a Vini Jr. para assistir à equipe na Copa América.

“Acabou sendo um baque. Obviamente a gente não concorda, eu não concordo. Tudo que vejo aqui dentro é entrega, vontade, orgulho de vestir essa camisa. Não concordo com falta de garra, vontade, de ter jogadores medianos vestindo a camisa da seleção. Discordo completamente. Pode ser que seja uma campanha, mas nos surpreendeu a fala dele. A gente ficou sabendo pelo Vini que ele pediu ingresso para ver nosso jogo, então já não bate com o que foi falado”, disse Raphinha.

Porém, foi revelado que as críticas feitas por Ronaldinho à Seleção eram parte de uma ação da marca Rexona, patrocinadora da Copa América. A ideia era jogar com a ideia de "não abandonar" a equipe.

Em resposta ao conteúdo, Ronaldinho se manifestou nas redes sociais, e afirmou "que nunca abandonaria o futebol brasileiro, nunca". Para ele, os atuais convocados merecem todo o apoio da torcida, e confirmou que a declaração faz parte de uma união com a Rexona no movimento de incentivo da Torcida Que Não Abandona.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também