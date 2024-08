Árbitra de Três Lagoas atuou decisão do bronze no Futebol Feminino em Paris

Saiba Mais Esportes Olimpíadas: Estados Unidos conquistam o ouro no futebol feminino

Daiane Muniz atuou como assistente de VAR em partida decisiva, marcando sua presença em uma das principais competições esportivas do mundo.

A árbitra três-lagoense Daiane Muniz teve uma participação de destaque nos Jogos Olímpicos de Paris 2024,

Atuando como assistente de vídeo (VAR) no confronto entre Espanha e Alemanha que decidiu a medalha de bronze no futebol feminino, a árbitra três-lagoense Daiane Muniz garantiu uma participação de destaque.

O confronto entre Espanha e Alemanha, realizado no Estádio Parque dos Príncipes, terminou com vitória alemã por 1 a 0 e garantiu o ouro para as alemãs

Daiane iniciou sua carreira nos jogos do Campeonato Sul-Mato-Grossense antes de se transferir para São Paulo, onde atua na primeira divisão do Campeonato Brasileiro e tem mostrado seu talento em eventos internacionais. Em 2023, ela também foi assistente de vídeo na Copa do Mundo de Futebol Feminino.

A três-lagoense já havia marcado sua estreia na arbitragem dos Jogos Olímpicos em 24 de julho, como assistente de vídeo (AVAR) no empate entre Mali e Israel, também no Parque dos Príncipes, pelo Grupo D do futebol feminino.

A final do futebol feminino nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 foi disputada neste sábado (10), e gantiu o ouro para os Estados Unidos, deixando as brasileiras com a medalha prateada.

Reportar Erro

Saiba Mais Esportes Olimpíadas: Estados Unidos conquistam o ouro no futebol feminino

Deixe seu Comentário

Leia Também