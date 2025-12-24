Menu
Arrascaeta é finalista no tradicional prêmio Rei da América

O último jogador escolhido como Rei da América foi o atacante brasileiro Luiz Henrique

24 dezembro 2025 - 17h51Brenda Assis
O jogador recebeu a indicação O jogador recebeu a indicação   (Gilvan de Souza )
Dr Canela

O meio-campista uruguaio Giorgian de Arrascaeta, do Flamengo, é um dos finalistas da edição 2025 do tradicional Prêmio Rei da América, concedido pelo jornal uruguaio El País. O camisa 10 do Rubro-Negro da Gávea tem como concorrentes o craque argentino Lionel Messi, do Inter Miami (Estados Unidos), e o atacante Adrián Martínez, do Racing (Argentina).

Arrascaeta pode ser considerado o grande favorito a ficar com o prêmio, após ser escolhido como craque do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. O uruguaio foi peça importante no Flamengo na atual temporada, colaborando com 25 gols e 20 assistências e ajudando a conquistar quatro competições: Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores.

O último jogador escolhido como Rei da América foi o atacante brasileiro Luiz Henrique, que ajudou o Botafogo a conquistar a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro em 2024.

Outro representante do Flamengo indicado a um prêmio concedido pelo jornal El País é o técnico Filipe Luís. O comandante do Rubro-Negro concorre na categoria melhor treinador das américas com os argentinos Gustavo Costas, do Racing, e Gustavo Alfaro, da seleção do Paraguai.

