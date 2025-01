Ataque de abelhas interrompe jogo no Campeonato Piauiense

4 de Julho x Piauí se enfrentaram pela primeira rodada do Campeonato Piauiense de 2025, que ficou marcada por um fato inusitado: uma invasão de abelhas. O enxame atacou jogadores, equipe de arbitragem e torcedores presentes na Arena Ytacoatiara, em Piripiri, neste sábado (11).

O Piauí venceu o 4 de Julho por 4 a 3, mas antes disso, o jogo ficou paralisado durante aos 33 minutos do segundo tempo. Atletas e a equipe de arbitragem esperaram as abelhas se dispersarem, e o jogo foi retomado.

"Todo mundo deitadinho no chão, eu pensei que era bala (troca de tiros). Eu pensei até que fosse um ataque terrorista - gritaram os torcedores no momento da invasão das abelhas", disse um torcedor.

