Atleta britânica é suspensa por agressão a cavalo e perde direito a competições por um ano

A campeã olímpica britânica Charlotte Dujardin, dona de três medalhas de ouro no adestramento, foi suspensa por um ano de todas as competições de hipismo após ser filmada agredindo um cavalo com um chicote durante um treinamento.

Além da suspensão, a Federação Equestre Internacional (FEI) aplicou uma multa de 10.000 francos suíços, aproximadamente R$ 68 mil, à atleta.

O incidente, ocorrido há quatro anos, só foi revelado publicamente em julho de 2024.

A FEI, em nota oficial, ressaltou a importância das sanções. "Essas sanções significativas enviam uma mensagem clara de que qualquer um, independentemente do seu perfil, que se envolva em conduta que comprometa o bem-estar do cavalo enfrentará consequências sérias. Acreditamos que esse resultado reafirma o comprometimento da FEI com o bem-estar equino e com seu papel como guardiã de nossos parceiros equinos", disse.

Após a repercussão do vídeo, Dujardin foi suspensa provisoriamente por seis meses. Ela poderá retornar às competições em julho de 2025, quando o tempo já cumprido será contabilizado como parte da punição.

Devido à gravidade do caso, a atleta decidiu abster-se de disputar os Jogos Olímpicos Paris 2024.

Charlotte Dujardin, que conquistou seis medalhas olímpicas ao longo de sua carreira, incluindo três de ouro (Londres 2012 e Rio 2016), também obteve medalhas em Tóquio 2020 (uma prata e dois bronzes).

