Atletas de MS conquistam vitória e se classificam para o Pan-americano em Cuba

Brenda Leitte, com ge

Mato Grosso do Sul foi destaque no Campeonato Brasileiro de Judô e garantiu cinco atletas classificados para o Pan-americano em Cuba. Realizado no primeiro fim de semana de setembro, Maê Müller de Oliveira e Kauã Yuji Tomas Yonaha foram os nomes de visibilidade, conquistando o ouro.

Além dos dois atletas, o Campeonato Sub-13 e Sub-15, que aconteceu em Curitiba (PR), também rendeu três medalhas de prata, sete de bronze e o 4º lugar na classificação geral. Os medalhistas de ouro e prata devem disputar o Pan-americano.

Ainda conforme a FJMS (Federação de Judô de Mato Grosso do Sul), as categorias Sub-13 e Sub-15 são cruciais para a formação de atletas que poderão representar o Brasil em competições internacionais no futuro.

Agora, o desafio é o Pan-americano de judô, que acontece de 28 a 30 de Novembro deste ano, em Varadero, Cuba. Para conseguir ir na disputa, os atletas estão fazendo várias ações como vender bala no semáforo, bolo no pote e rifas para arrecadar o valor necessário para a vigem.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também