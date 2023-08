'Auxílio Atleta' de Campo Grande segue com inscrições abertas até outubro

Brenda Leitte, com Prefeitura

A Funesp (Fundação Municipal de Esporte) de Campo Grande segue com inscrições abertas para o Auxílio Atleta até o mês de outubro. Para receber o auxílio, o atleta deve ser brasileiro nato ou naturalizado, possuir idade mínima de 8 anos, residir no município há mais de um ano e estar em plena atividade esportiva para participar de competições.

O atleta deve apresentar o requerimento junto à Funesp com documentos que comprovem a condição de atleta, o calendário da competição, relação dos gastos e comprovante de matrícula vigente em instituição de ensino (atletas menores de 18 anos de idade). A documentação deverá ser entregue em envelope hermeticamente fechado.

O diretor-presidente da Funesp, Odair Serrano, falou da importância do investimento. “Esse benefício está apoiando os atletas nos campeonatos. O incentivo está trazendo grandes resultados para a cidade e para o estado com os títulos, e está elevando o nível dos atletas e as colocações”.

O auxílio foi estabelecido por meio da Lei nº 6.754, de 20 de dezembro de 2021, e disponibiliza assistência no custeio das despesas com transporte, estadia, alimentação, ou pagamento de taxa de inscrição.

O atleta beneficiário deverá prestar contas do valor recebido no prazo máximo de 30 dias do término da competição, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal. Caso desista de participar da competição por qualquer razão, deverá promover a imediata e integral restituição dos valores recebidos.

Mais informações os candidatos podem ligar no telefone da Funesp: (67) 3314-3971.

