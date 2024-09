Barcelona estreia com derrota mesmo com primeiro gol de Yamal na Champions

Nesta quinta-feira (19) aconteceu os últimos jogos da primeira rodada de Champions League. Mesmo com expectativas altas, o "novo Barcelona" não conseguiu colocar na competição continental o que tem produzido na La Liga, parte pela expulsão de Eric García aos 10 minutos do primeiro tempo.

Com outros desfalques importantes, os catalães foram superados pelo Mônaco e perderam por 2 a 1, mesmo com o gol de autoria de Lamine Yamal, o primeiro dele na competição, que o fez ser o segundo jogador mais jovem a marcar em jogo de Champions, atrás somente de Ansu Fati, também do Barcelona.

Os primeiros jogos do dia foram Estrela Vermelha x Benfica, onde os portugueses venceram, também, por 2 a 1. E Feyenoord x Bayer Leverkusen, que aplicou uma goleada de 4 a 0.

No mesmo horário de Barcelona e Mônaco, Atalanta e Arsenal ficaram no 0 a 0; Stade Brestois venceu o Sturm por 2 a 1. Já o Atlético de Madrid venceu com virada o RB Leipezig com o mesmo placar.

A segunda rodada da Champions começa no dia 1º de outubro. A maior alteração na tabela de classificação ficou por contado do Bayer Leverkusen, que com a goleada, está ocupando a terceira colocação.

Veja como está a classificação:

