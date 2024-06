Basquete: Lista de convocados para disputar Pré-Olímpico pela Seleção é divulgada

De 2 a 7 de julho acontecerá o Pré-Olímpico de Basquete de Riga, na Letônia. E a Seleção Brasileira participará por uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A estreia dos brasileiros será logo no primeiro dia de competição.

Por isso, o Brasil tem os 14 jogadores definidos para os amistosos finais antes do Pré-Olímpico. A seleção brasileira enfrentará a Polônia, no dia 26 desse mês; a Croácia, em 28 de junho; e a Eslovênia, no dia 28.

Ao fim dos confrontos, o técnico croata, Aleksandar Petrovic, definirá os 12 jogadores para a competição que dá ao campeão a vaga em Paris 2024.

Pré-Olímpico

A competição será disputada em torneios de quatro cidades. Os locais escolhidos foram Piraeus, na Grécia; Riga, na Letônia; Valência, na Espanha; e San Juan, em Porto Rico. Divididos em seis grupos, dois por cidade, com 24 países disputando vagas nas Olimpíadas de 2024.

Os dois primeiros de cada grupo avançam para a fase eliminatória entre as cidades. O campeão de cada torneio se classifica para os Jogos Olímpicos em Paris.

No caminho do Brasil, na primeira fase do torneio, estão Montenegro e Camarões.

No último Pré-Olímpico, o Brasil chegou à final contra a Alemanha, atual campeã do mundo, mas foi derrotado por 75 a 64. Agora, na última oportunidade de garantir vaga em Paris 2024, o Brasil precisa ser campeão, já que somente o vencedor do Pré-Olímpico consegue vaga nas Olimpíadas através do torneio.

Confira a convocação para o Pré-Olimpico Riga 2024:

Marcelo Huertas - Tenerife-ESP

Alexey Borges - Hakro Merlins-ALE

Yago dos Santos - Estrela Vermelha-SRB

Raulzinho - Free agent

Georginho - SESI Franca

Didi Louzada - Flamengo- BRA

Vitor Benite - Zunder Palencia-ESP

Leo Meindl - Tokyo-JPN

Gui Santos - Golden State Warriors-EUA

Lucas Dias - Sesi Franca-BRA

Tim Soares - Nagoya-JPN

Bruno Caboclo - Partizan-SRB

João Marcelo “Maozinha” - Free Agent

Cristiano Felicio - CB Granada-ESP

